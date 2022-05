Peste suina a Roma, Costa: intervenire per arginare diffusione

"Non c'è dubbio che è una situazione che stiamo attenzionando e monitorando. D'altronde dobbiamo assolutamente contenere la diffusione di questa peste perché non possiamo permetterci che venga messo a rischio un reparto importante nel nostro paese come quello suinicolo che fattura oltre sette miliardi di euro", sono le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Sky TG24 dopo i casi di peste suina a Roma. "Stiamo provvedendo, oggi verrà firmata un'ordinanza che riguarda appunto la città di Roma. Verrà istituita appunto una zona rossa dove verranno regolamentate tutta una serie di attività all'interno di questa zona per contenere la diffusione del virus. Contestualmente io dico però dobbiamo anche affrontare un'altra emergenza, e cioè quella della troppa presenza di cinghiali sul nostro territorio".

Gualtieri: "Ultimo anno con i cinghiali a Roma"

"I cinghiali sono anche una conseguenza del fatto che per anni Roma è stata molto sporca, sicuramente non è l'unica causa: non sono state fatte politiche di contenimento negli anni scorsi, per esempio". Lo ha detto, invece, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite a "The Breakfast Club" su Radio Capital, spiegando le azioni da adottare nella Capitale contro la diffusione della peste suina. "Noi collaboriamo attivamente con il commissario straordinario scelto dal governo. Abbiamo le zone rosse con recinzioni, nuovi cassonetti rafforzati in queste zone. La peste suina ridurrà il numero dei cinghiali, poi ci saranno anche le misure di abbattimento. Sarà l'ultimo anno con i cinghiali a Roma".