Cucchi, Cassazione: “Carabinieri consapevoli conseguenze percosse”

La Cassazione ha respinto i ricorsi dei carabinieri autori del pestaggio di Stefano Cucchi che sostenevano il "decorso anomalo" della sua morte (LA SENTENZA DI CASSAZIONE - I DUE CARABINIERI CHE SI SONO COSTITUITI - IL VERDETTO SUI DEPISTAGGI) dichiarando "fuori discussione" la "questione della prevedibilità dell'evento" delle lesioni e poi del decesso.

La decisione della Cassazione

"La questione della prevedibilità dell'evento - dice la Cassazione - è certamente fuori discussione, date le modalità con le quali gli imputati hanno percosso la vittima, con colpi violenti al volto e in zona sacrale, ossia in modo idoneo a generare lesioni interne che chiunque è in grado di rappresentarsi come prevedibile conseguenza di tale azione".