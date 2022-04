Roma, assalto alla Cgil: Fiore lascia il carcere e va ai domiciliari

Roberto Fiore, leader del partito di estrema destra Forza Nuova, ha ottenuto gli arresti domiciliari. Il 60enne si trovava in carcere dall'ottobre scorso per l'assalto alla sede della Cgil avvenuto a margine di una manifestazione contro il Green Pass. L'istanza presentata dalla difesa è stata accolta per cause legate allo stato di salute di Fiore, che è attualmente sotto processo assieme a Giuliano Castellino ed altri, per quanto avvenuto il 9 ottobre scorso.