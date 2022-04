Impedito rave party abusivo nel Viterbese: sequestrati quattro mezzi

L'appuntamento, fissato attraverso i social, era previsto per oggi a Ponzano Cave, in località Saletti. Gli organizzatori dell'evento rischiano la denuncia per occupazione abusiva di terreno

Avevano programmato un rave party abusivo attraverso i social in un'area da occupare con furgoni e camper a Ponzano Cave, in località Saletti, al confine tra le province di Roma e Viterbo, ma il loro programma per trascorrere la giornata di Pasqua è saltato grazie all'intervento della forze dell'ordine. Stando a quanto appreso dall'AGI, polizia e carabinieri hanno proceduto al sequestro di quattro mezzi e portato nella caserma della compagnia di Civita Castellana alcuni organizzatori dell'evento che rischiano la denuncia per occupazione abusiva di terreno.