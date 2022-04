Spionaggio, la Cassazione: “Biot ha ceduto notizie segrete”

La decisione dei giudici

approfondimento

Walter Biot, chi è l’ufficiale della Marina accusato di spionaggio

I giudici sottolineano che "la segretezza delle notizie" è stata inferita da elementi come la classificazione e il ruolo di Biot. Il fatto che i documenti non siano stati mostrati alla difesa non lede alcun diritto: il Gip si è espresso su atti "fidefacenti" della polizia giudiziaria. Ad avviso della Cassazione - sentenza 13649 depositata oggi , udienza dello scorso 9 settembre - il giudice di merito del Tribunale della Libertà di Roma che ha confermato la custodia nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere per Biot non era tenuto alla "rivelazione del contenuto integrale degli atti, essendo emerso dalla stessa verifica eseguita l'anomalia della condotta di Biot e il carattere riservato di essi". Per la Cassazione, correttamente, il Tribunale della libertà "ha osservato come avveniva l'attribuzione della classificazione di segretezza degli atti, enucleando le categorie di atto segreto, segretissimo, riservato e riservatissimo, per spiegare che il Ros aveva individuato 47 atti Nato secreto (cioè coperti dalla qualifica di atti segreti), 57 dalla qualifica di Nato Confidential (cioè riservati) e 9 ancora riservatissimi". Ricorda inoltre il verdetto che si trattava "di atti ai quali aveva avuto accesso Walter Biot, alla luce della sua qualifica, che godeva" di lasciapassare "in termini massimi" ed era "incardinato nello Stato Maggiore, ove si occupava delle operazioni militari estere e della polizia militare internazionale".