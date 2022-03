Ucraina, il Papa: "Si fermi guerra mostruosa e selvaggia". VIDEO

Al termine dell'udienza generale nell'Aula Paolo VI, papa Francesco ha rivolto oggi "un saluto particolarmente affettuoso" ai bambini ucraini presenti, ospitati dalla Fondazione 'Aiutiamoli a vivere', dall'associazione 'Puer' e dall'ambasciata di Ucraina presso la Santa Sede. "E con questo saluto ai bambini torniamo a pensare a questa mostruosità della guerra e rinnoviamo le preghiere perché si fermi questa crudeltà selvaggia che è la guerra", ha detto il pontefice. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)

Papa Francesco ha poi salutato uno ad uno i bambini ucraini presenti, accompagnati dalle mamme, dalle associazioni che li ospitano e dall'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andriy Yurash. Alcuni bambini hanno donato al Papa disegni con simboli della pace (cuori e colombe) e con i colori, giallo e azzurro, della bandiera dell'Ucraina.

Le parole di papa Francesco

"In una società che esercita soprattutto la sensibilità per il godimento, non può che venir meno l'attenzione verso i fragili e prevalere la competizione dei vincenti", ha aggiunto il Papa nell'udienza generale proseguendo le catechesi sugli anziani. "Certo, la retorica dell'inclusione è la formula di rito di ogni discorso politicamente corretto. Ma ancora non porta una reale correzione nelle pratiche della convivenza normale: stenta a crescere una cultura della tenerezza sociale. Lo spirito della fraternità umana, che mi è sembrato necessario rilanciare con forza, è come un abito dismesso, da ammirare, sì, ma… in un museo. Si perde la sensibilità umana", ha commentato il Papa.