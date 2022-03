Risparmio energia, a Roma ipotesi abbassamento riscaldamento edifici

A Roma si è svolta la prima riunione tecnica per affrontare i temi legati alla riduzione dei consumi energetici, nel difficile contesto creato dalla guerra in Ucraina (GUERRA IN UCRAINA, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I VIDEO DEGLI INVIATI - LO SPECIALE - LA MAPPA DEI PROFUGHI). Tra gli interventi che saranno varati nei prossimi giorni ci sono la riduzione di due gradi della temperatura degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati e il possibile anticipo di una o due settimane dello spegnimento del riscaldamento. Lo riferiscono fonti del Campidoglio. Inoltre, sia nelle sedi del comune che delle società partecipate, verrà data l'indicazione dello spegnimento rigoroso delle luci e di tutte le fonti di energia al termine degli orari di lavoro.