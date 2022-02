Guerra in Ucraina, Papa all'ambasciata russa presso la Santa sede

Il pontefice ha compiuto la visita per manifestare la sua preoccupazione in merito al conflitto in corso. Si è trattenuto poco più di mezzora

Papa Francesco si è recato stamane all'Ambasciata russa presso la Santa sede, in Via della Conciliazione. Lo ha riferito la Sala stampa del Vaticano.

La visita

A quanto si è appreso, il pontefice ha compiuto la visita per manifestare la sua preoccupazione per la guerra in corso in Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN UCRAINA - VLADIMIR PUTIN, DAL KGB ALL'ATTACCO A KIEV). Si è trattenuto poco più di mezzora. È saltata, invece, la visita a Firenze prevista per il 27 febbraio "a causa di un'acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamb", comunica la Sala stampa vaticana.