Ucraina, a Roma manifestazione sotto l'Ambasciata russa

Nel corso del sit-in Letta ha aggiunto: "Credo sia stato positivo che Salvini abbia condannato l'attacco. Non voglio fare polemiche, qui stiamo cercando di difendere un principio di democrazia. Il pensiero nostro va alla comunità ucraina in Italia. A loro un segnale di grandissima fratellanza".

Presidio delle forze democratiche oggi pomeriggio davanti all'ambasciata russa a Roma per dire stop alle armi e all'aggressione armata e per esprimere solidarietà all'Ucraina. L'appuntamento, lanciato dal Pd, è nei pressi dell'ambasciata russa in via Gaeta angolo viale Castro Pretorio. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LE PAROLE DI PUTIN - LE REAZIONI INTERNAZIONALI )

Zingaretti: "Raccolgo invito Letta, condanniamo invasione"

"Raccolgo l'invito di Enrico Letta. Alle 16 davanti all'Ambasciata russa per condannare invasione dell'Ucraina. #NoWar #RussiaUkraineConflict", ha replicato su Twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

"Serve una reazione ferma in tutto il mondo, di condanna alla Russia. Questa è una pagina buia della storia. Tornano le bombe in Europa, donne e bambini stanno morendo. Bene la reazione immediata nella condanna dell'invasione", ha poi aggiunto Zingaretti durante il sit-in. "Tornino le bandiere della pace. Una escalation drammatica è possibile se non c'è una mobilitazione delle coscienze di tutto il mondo. Questa mobilitazione non dovrà mai fermarsi".

Gualtieri: "A Roma Colosseo colorato e corteo di pace"

Durante il presidio è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "E' una giornata cupa, angoscia forte. Sono qui per esprimere la più ferma condanna nei confronti di chi usa la forza e la violenza. Chiediamo che le armi si fermino, che i cittadini facciano sentire la loro voce. Il Colosseo stasera si colora coi colori della pace e domani ci sarà un corteo dal Campidoglio al Colosseo, coi colori della pace", ha annunciato Gualtieri.

Presenti anche Italia Viva e Più Europa. "È necessario che cessino le operazioni di guerra e venga ripristinata la legalità internazionale", comunica una nota dell'ufficio stampa di Italia Viva. "Una delegazione di Più Europa parteciperà oggi, dalle 15 in poi, alla manifestazione indetta dalla comunità ucraina in Italia davanti all'ambasciata russa. Vogliamo far sentire ai nostri amici ucraini il nostro sostegno, e dire a Putin che la libertà, la democrazia e l'integrità territoriale dell'Ucraina e dell'Europa non si toccano". E' quanto si legge in una nota di Più Europa.