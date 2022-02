Covid Lazio, il bollettino: 11.715 casi. I ricoverati sono 2.077

Nel Lazio su un totale di 107.420 tamponi si registrano 11.715 nuovi casi di Covid e 41 decessi (+15). I ricoverati sono 2.077 (-27), le terapie intensive occupate sono 196 (+4) mentre i guariti sono 14.605. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%, i casi a Roma sono 4.931. Continua il trend in discesa dei casi su base settimanale.

All'Istituto Spallanzani il primo paziente in Italia curato con la pillola antivirale Paxlovid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

19:41 - Vaia: "Con pillola antivirale meno ricoveri incongrui"

"Da tempo insisto sulle terapie (monoclonali e antivirali ) e vaccino, strumenti integrativi e non sostitutivi l'uno dell'altro. Ora siamo in grado di liberare gli ospedali da ricoveri incongrui per destinarli anche alle altre patologie a partire da quelle oncologiche e cardiovascolari. Siamo sulla strada giusta". Lo scrive, su Facebook, Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, dove oggi è stata somministrata la pillola Paxlovid, per la prima volta in Italia, antivirale di Pfizer.

17:58 - D'Amato: "Bene Spallanzani su Paxlovid"

"Il contrasto al Covid ci ha insegnato che il fattore tempo è essenziale, bene ha fatto l'Istituto Spallanzani a partire subito con i reclutamenti per la somministrazione del nuovo antivirale Paxlovid, un'arma in più che non sostituisce il vaccino. Nella giornata di domani si partirà anche negli altri centri regionali. Il Lazio è tra le Regioni che hanno le migliori performance nella copertura vaccinale, nella somministrazione degli anticorpi monoclonali e degli antivirali". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

17:10 - Allo Spallanzani arriva l'antivirale Paxlovid

"Arrivata allo Spallanzani la pillola antivirale Paxlovid, parte il reclutamento. Bisogna concentrare l'attenzione sulla fascia di eta' 40-49 anni, ovvero quella più numerosa per i non vaccinati'". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato a proposito della pillola anti Covid di Pfizer. In merito alle somministrazioni di vaccino di oggi, D'Amato ha aggiunto: "Superati i 12,8 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. superato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130 mila i bambini con prima dose".

16:57 – Nel Lazio 11.715 nuovi casi, continua trend discesa

"Oggi nel Lazio su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103) il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, sono 41 i decessi (+15) il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e +14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. i casi a Roma città sono a quota 4.931. continua il trend in discesa dei casi su base settimanale". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

14:13 – Zingaretti: “Nel Lazio tra Pnrr e altro 15 miliardi per il futuro”

Il vicepresidente della Regione Daniele Leodori ha avvertito: "O siamo nelle condizioni di usare queste risorse per valore aggiunto o non vanno nella giusta direzione". Zingaretti durante il suo intervento ha battuto molto sulla necessità di assicurare lavoro e "dignità" al lavoro: "A questo sono finalizzate azioni per 83 milioni".

13:41 - Rifiutano mascherina e aggrediscono autista del bus: denunciati

Si sono rifiutati di indossare la mascherina sul bus e quando l'autista è intervento lo hanno preso a bastonate. E' successo ad Ostia, quartiere del litorale romano, due giorni fa. I due aggressori sono stati bloccati nei pressi del capolinea dagli agenti del commissariato Lido. Nei loro confronti l'accusa è di minacce e interruzione del pubblico servizio. I bastoni, ritrovati nelle vicinanze, sono stati sequestri dai poliziotti.



6:57 - Nel Lazio 11.612 casi e 2.296 ricoveri

Nel Lazio su 24.174 tamponi molecolari e 77.402 tamponi antigenici, per un totale di 101.576 tamponi, si sono registrati 11.612 nuovi casi positivi (+1.052). Sono 26 i decessi (=), 2.104 i ricoverati (+15), 192 le terapie intensive (-4) e +13.761 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'11,4%. I casi a Roma città sono a quota 5.433.