Covid Lazio, il bollettino: 9.161 casi. Calano i ricoveri

Sono 9.161 i nuovi casi registrati oggi nel Lazio a fronte di 98.278 tamponi, dei quali 30.121 molecolari. Il tasso di positività scende al 9.3%. Scendono i ricoverati (2.061 oggi), e le terapie intensive, a quota 195. Positivo l'assessore D'Amato: "Sto bene, lavoro da remoto". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

19:00 - Nel Lazio 9.161 casi

Scende sotto quota 10.000 il numero dei nuovi casi registrati nel Lazio. Per la precisione il conto odierno si è fermato a quota 9.161 casi, a fronte di 98.278 tamponi, dei quali 30.121 molecolari. Il tasso di positività scende così al 9.3%. Sono 23 i decessi registrati oggi, 18 in meno di ieri. Scendono anche i ricoverati (2061 oggi), e le terapie intensive, a quota 195. A Roma città i nuovi positivi sono 4.294. Superati i 12,9 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate. superato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 132 mila i bambini con prima dose. Ieri sono state somministrate oltre 30 mila dosi vaccini.

15:22 - D'Amato positivo: "Sto bene, al lavoro da remoto"

L'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, è risultato positivo al Covid19. Lo riportano i canali social di Salute Lazio. "Purtroppo sono appena risultato positivo. Mi sono subito isolato e continuo il lavoro in collegamento da remoto con i miei collaboratori e l'Unità di Crisi. Sto bene, non ho febbre solo un po' di mal di gola", afferma D'Amato. E il governatore Nicola Zingaretti commenta su Twitter: "Dai Alessio. Stavolta curati te! Ti aspettiamo presto”.

14:10 - Vaccini, nel Lazio avanti con campagna per più fragili: oggi open day

"Un'impegno straordinario che ci ha visti in prima linea sin dall'inizio della pandemia a tutela dei più fragili e dei più deboli. Stiamo raggiungendo il 90% dei vaccinati con booster nella fascia adulti over 18 e il nostro modello dimostra come la Regione Lazio non lascia indietro nessuno". Lo ha dichiarato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che questa mattina ha partecipato all'open day settimanale dedicato alle vaccinazioni anti Covid rivolte alle persone più fragili presso gli Istituti Regina Elena e San Gallicano di Roma, uno spazio settimanale rimasto dopo la chiusura dell'Hub IFO che ha somministrato oltre 75.000 dosi. Presenti all'evento Rodolfo Lena, Presidente Commissione sanità e Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani. Ad accogliere i rappresentanti istituzionali Marina Cerimele, Direttore generale IFO - Regina Elena e San Gallicano e Aldo Morrone, Direttore scientifico del San Gallicano. Nello specifico, dopo una prima esperienza condotta presso la Sala Nervi in Vaticano per la vaccinazione delle persone più fragili, (oltre 2mila) è stata promossa la campagna vaccinale in tutto il Lazio per le persone fragili e prive dei documenti di accesso al Servizio sanitario nazionale in un'ottica di salvaguardia di tutti i cittadini. Agli Ifo dal giugno 2021 al febbraio 2022, sono stati somministrati 2.232 vaccini consentendo il rilascio ad oltre 1.852 persone (con codice STP) del Green Pass. Questo impegno ha consentito di intercettare numerose persone che non avrebbero avuto la possibilità di accedere ai servizi socio-sanitari e molte di loro hanno richiesto visite e controlli specialistici correlati anche all'infezione da Covid. "Un impegno che assolve pienamente alla mission originaria dell'Istituto San Gallicano, da sempre vicina ai più fragili e dell'Istituto Regina Elena, che ha vaccinato per primo i pazienti oncologici" ha ricordato Marina Cerimele, direttore generale Ifo. "A tutte le persone che richiedevano la somministrazione del vaccino proposto abbiamo - ha evidenziato Aldo Morrone - l'esecuzione del prelievo sierologico per la ricerca degli anticorpi specifici per valutare un'eventuale esposizione al virus. Su 632 persone che hanno aderito allo studio, 318 sono risultate positive (50,31%) con una titolazione anticorpale molto elevata, espressione di una infezione pregressa. In collaborazione con l'Istituto Spallanzani abbiamo inoltre portato avanti numerosi progetti di ricerca che hanno dato vita a importanti lavori scientifici indicizzati realizzati sul COVID e fragilità". L'assessore ha voluto ringraziare tutti gli operatori degli Ifo, le associazioni di volontariato, i mediatori culturali e il management per il lavoro che stanno svolgendo.

8:07 – Nel Lazio 11.715 nuovi casi, continua trend in discesa

"Nel Lazio su 24.501 tamponi molecolari e 82.919 tamponi antigenici per un totale di 107.420 tamponi, si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103) il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, sono 41 i decessi (+15) il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e +14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. i casi a Roma città sono a quota 4.931. continua il trend in discesa dei casi su base settimanale". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.