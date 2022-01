Tutti i ristoranti dei politici a Roma

Dal Marchese, il Laganà, da Clemente. E' la notte della prima votazione per l'elezione del presidente della Repubblica e delegazioni di elettori si consultano (anche) per la scelta di dove andare a mangiare, considerando che sedersi attorno a un tavolo imbandito è anche occasione per mettere in pratica accordi e "manovre". A quanto riporta il Corriere della Sera - che cita i messaggi di una 'vedetta' - una "nutrita delegazione di Fratelli d’Italia con Lollobrigida al capotavola" ha scelto Il Marchese, costringendo un gruppo d forzisti a ripiegare su Laganà. Qui però "è pieno di leghisti", scrive la vedetta concludendo di allontanarsi dal centro. (QUIRINALE: LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE)