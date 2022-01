Papa: “Mi manca poter camminare per strada come a Buenos Aires”

"Quello che mi manca di più in questa Diocesi (di Roma) è non poter più girare per le strade, come facevo a Buenos Aires, camminando da una parrocchia all'altra". Una confidenza che Papa Francesco ha ripetuto in una lettera di risposta al giornalista spagnolo Javier Martínez Brocal, direttore dell'agenzia Rome Reports, che tre giorni fa in zona Pantheon, ha immortalato il Papa uscire da 'Stereosound', il negozio di dischi di cui il pontefice conosce i proprietari dai tempi, in cui veniva a Roma da arcivescovo di Buenos Aires.

Le lettere

Brocal ha scritto al Papa per dirgli che gli dispiace che lui, "amante della libertà, sia costretto a stare chiuso in casa perché. ogni volta che si muove, viene sorpreso da una telecamera". Ma ha aggiunto che notizie come queste delle uscite improvvise del Papa "riescono a farci sorridere in un momento in cui si parla solo di tragedie". Francesco ha ringraziato per questo "nobile e bellissimo" post. Al contempo, ha aggiunto nella lettera, "non si può negare che è stata una 'mala suerte'" (una sfortuna, ndr) - dice citando la "señora del Serrallo", protagonista de Il ratto del Serraglio di Mozart - "che, dopo aver preso tutte le precauzioni, c'era un giornalista che aspettava una persona alla fermata del taxi". Una battuta di spirito, come chiarito subito dopo nella missiva: "Non dobbiamo perdere il nostro senso dell'umorismo". Il Pontefice ha incoraggiato pure ad "adempiere alla propria vocazione" di giornalista "anche se questo significa mettere in difficoltà il Papa".