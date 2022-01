Roma, visita a sorpresa del Papa in un negozio di dischi

Il pontefice fotografato mentre entra in un negozio di via della Minerva, come testimonia un tweet

Blitz a sorpresa del Papa in un negozio di dischi a Roma. E’ accaduto oggi, quando, alle 17.10, Bergoglio - come testimonia questo tweet di Javier Martínez-Brocal - è entrato in un negozio in via della Minerva, al Pantheon, dove si è intrattenuto per un po’ di tempo parlando con la proprietaria, che è una sua amica da tempo.

Nel negozio era presente anche la figlia della proprietaria con il marito: Francesco non ha comprato nulla ma ha voluto benedire il negozio, ristrutturato da poco.