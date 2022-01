Papa Francesco: c'è chi non vuole figli ma ha due cani e due gatti

"Questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha figli”, ha dichiarato stamane il Pontefice durante l'udienza generale. Critiche sui social ascolta articolo Condividi

"Tante coppie non hanno figli perché non vogliono o ne hanno soltanto uno perché non ne vogliono altri, ma hanno due cani, due gatti... Eh sì, cani e gatti occupano il posto dei figli". Lo ha detto Papa Francesco durante l’udienza generale di questa mattina, durante la quale ha nuovamente parlato dell’”inverno demografico”, in riferimento soprattutto all’Italia.

"Negare maternità e paternità ci toglie umanità". Critiche sui social leggi anche Papa Francesco: “Roma città che incanta ma non è sempre dignitosa” "Questo negare la maternità e la paternità ci diminuisce, ci toglie umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha figli”, ha aggiunto il Pontefice, che ha citato anche chi si domanda: "E adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione, che non ci sono figli? Chi si farà carico di me?". Il Santo Padre ha ammesso che "è un rischio, sì: avere un figlio sempre è un rischio, sia naturale sia d'adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità. La paternità e la maternità sono la pienezza della vita di una persona”. Affermazioni che hanno scatenato reazioni e polemiche, in particolare sui social, dove in tanti hanno criticato le parole di Papa Francesco, accusandolo di avere trattato un tema che riguarda "scelte solo personali”. Altri utenti hanno invece evidenziato che nelle condizioni economiche e lavorative attuali, non è semplice avere dei figli.