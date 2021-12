Papa Francesco: “Roma città che incanta ma non è sempre dignitosa”

"Roma è una città meravigliosa, che non finisce di incantare; ma per chi ci vive è anche una città faticosa, purtroppo non sempre dignitosa per i cittadini e per gli ospiti, una città che a volte sembra scartare". Queste le parole pronunciate da Papa Francesco durante l'omelia dei Vespri nella basilica di San Pietro, a cui farà seguito il tradizionale canto del "Te Deum", il ringraziamento per l'anno appena trascorso. "L'auspicio allora è che tutti, chi vi abita e chi vi soggiorna per lavoro, pellegrinaggio o turismo, tutti - ha proseguito il pontefice - possano apprezzarla sempre più per la cura dell'accoglienza, della dignità della vita, della casa comune, dei più fragili e vulnerabili. Che ognuno possa stupirsi scoprendo in questa città una bellezza che direi 'coerente', e che suscita gratitudine”. Tra i banchi c’è anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

"Città è accogliente se è attenta a chi fatica"

Per il Santo Padre, che nella sua omelia si è soffermato a lungo su Roma, una città è "accogliente" se è attenta a "chi fa più fatica. A Roma sembra che tutti si sentono fratelli; in un certo senso, tutti si sentono a casa, perché questa città custodisce in sé un'apertura universale. Oso dire: è la città universale - ha detto -. Le viene dalla sua storia, dalla sua cultura; le viene principalmente dal Vangelo di Cristo, che qui ha messo radici profonde fecondate dal sangue dei martiri, cominciando da Pietro e Paolo. Ma anche in questo caso, stiamo attenti: una città accogliente e fraterna non si riconosce dalla 'facciata' - ha sottolineato il Papa, nonché vescovo di Roma -, dalle parole, dagli eventi altisonanti. No. Si riconosce dall'attenzione quotidiana, 'feriale' a chi fa più fatica, alle famiglie che sentono di più il peso della crisi, alle persone con disabilità gravi e ai loro familiari, a quanti hanno necessità ogni giorno dei trasporti pubblici per andare al lavoro, a quanti vivono nelle periferie, a coloro che sono stati travolti da qualche fallimento nella loro vita e hanno bisogno dei servizi sociali, e così via. È la città che guarda ad ognuno dei suoi figli, ad ognuno dei suoi abitanti, anzi, ad ognuno dei suoi ospiti”.