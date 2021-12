Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri nel Lazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici, per un totale di 38.744 tamponi, si sono registrati 1.549 nuovi casi positivi (-283). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:47 - Green pass: scattati controlli a Roma, verifiche su bus e metro

Scattati i controlli del Green pass per i viaggiatori di bus e metro a Roma. Ai tornelli nella stazione Termini e al capolinea dei bus di piazza dei Cinquecento forze dell'ordine e polizia locale stanno controllando il certificato verde dei viaggiatori. Annunci con altoparlanti all'interno delle stazioni della metro sulla necessità di avere il green pass per viaggiare a bordo dei convogli. "I controlli stanno procedendo bene nei principali luoghi trasporto pubblico locale - ha detto Stefano Napoli, vice comandante generale della polizia locale - facciamo verifiche a campione capillari garantendo una fluidità per il trasporto pubblico. Stamattina sono oltre 100 gli agenti della polizia locale destinati ai controlli".



6:56 - Nel Lazio 1.549 casi su 38.744 tamponi

Ieri nel Lazio su 14.071 tamponi molecolari e 24.673 tamponi antigenici, per un totale di 38.744 tamponi, si sono registrati 1.549 nuovi casi positivi (-283). Sono due i decessi (-5), 716 i ricoverati (+4), 95 le terapie intensive (+4) e +555 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9%. I casi a Roma città sono a quota 702.