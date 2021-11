Roma, presidente municipio: "Basta cortei No Green Pass in centro"

"Non è più possibile tollerare situazioni come quella vista ieri al Circo Massimo in occasione della manifestazione no-vax, nel pieno dell'area archeologica". Lo sostiene in una nota la presidente del municipio di Roma centro, Lorenza Bonaccorsi, la quale dice "basta" ai "cortei nel centro di Roma. Soprattutto se a farli sono persone che non rispettano le regole a partire dal distanziamento sociale e senza l'utilizzo della mascherina".