No Green Pass, sit-in di protesta a Roma. VIDEO

Sono circa 3mila i manifestanti, quasi tutti senza mascherina, che hanno preso parte al sit-in nazionale "Liberiamo l'Italia" al Circo Massimo, a Roma. In piazza erano attese circa mille persone. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Il sit-in a Roma

Dalla piazza si sollevano cori "Liberta, libertà". Tra le bandiere tricolore spicca anche una del Regno delle due Sicilie e uno striscione per Trump. Uno dei manifestanti ha esposto uno stendardo che raffigura la madonna che accarezza un neonato che dorme sul mondo. "L'ho portata per proteggere tutti - dice - sono l'unico non vaccinato in famiglia".

Presenti a Roma anche i gilet arancioni

In piazza sono presenti anche i gilet arancioni e l'ex generale Antonio Pappalardo. "Stasera nasce un nuovo movimento che si deve opporre a questo regime - ha detto Pappalardo - Dobbiamo essere uniti perché il nemico è troppo forte". "Un leader lo deve scegliere il popolo e non Mattarella - ha aggiunto - a casa mia questa non è democrazia ma è una volgare dittatura. Ci deve essere un movimento che dica: 'Ora dovete andare a casa'”.