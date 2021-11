No Green Pass, tensioni a Milano: bloccati 3 manifestanti

Una persona fermata dagli agenti in borghese all'altezza dell'Arengario ha provocato la reazione dei presenti con spintoni e urla, non si registrano feriti o contusi. La Questura: “Identificati 60 manifestanti”

Ancora tensione, ma nessun episodio con feriti o contusi, in piazza Duomo a Milano, dove gruppetti di decine di attivisti No Green Pass, in tutto svariate centinaia di persone, stanno mettendo a dura prova lo schieramento delle forze dell'ordine. Un manifestante bloccato dagli agenti in borghese all'altezza dell'Arengario ha provocato la reazione dei manifestanti, con spintoni e urla, il tutto ripreso da decine di fotografi, giornalisti e tv. Al momento gli attivisti bloccati sono almeno tre. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - LA MANIFESTAZIONE A ROMA)

La manifestazione di protesta a Milano

Piccoli gruppi sparsi di manifestanti si sono ritrovati nell'area di piazza Duomo dove è massiccia la presenza di blindati e uomini delle forze dell'ordine. Un centinaio di persone, invece, si è mosso da piazza Fontana in direzione Duomo ma è stato bloccato in piazzetta Reale, all'altezza dell'Arengario, da uno schieramento di agenti del Reparto mobile. La situazione non è di facile lettura perché in piazza i manifestanti, che cercano di aggregarsi intonando cori, si mischiano tra passanti e turisti che non hanno nulla a che fare con la protesta che si sta svolgendo per il 18esimo sabato consecutivo.

La Questura: “Identificati 60 manifestanti”

Una sessantina di manifestanti sono stati identificati in piazza Duomo a Milano dalla polizia. Lo rende noto un comunicato della Questura. "Oggi pomeriggio a Milano, senza che alcun preavviso di manifestazione sia stato presentato in Questura, alcuni dimostranti sono confluiti alla spicciolata in piazza Duomo e in piazza Fontana dove, tra le ore 16 e le ore 17, la Polizia di Stato ne ha identificati circa sessanta invitandoli ad abbandonare piazza Duomo. Successivamente - prosegue la nota - alcune centinaia di manifestanti convenuti in piazza Fontana, incamminatesi lungo via Carlo Martini, sono state bloccate da parte del dispositivo predisposto dalla Questura di Milano mentre tentavano di accedere alla piazza Duomo. Il dispositivo di ordine pubblico organizzato dalla Questura sta monitorando i gruppetti confusi tra la folla presente in piazza Duomo. Il tentativo dei manifestanti di dare luogo ad un corteo è al momento frustrato dai contingenti della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza".