Covid Roma, folla in zone movida nella notte: chiuse alcune piazze

Ieri i vigili urbani sono intervenuti in più occasioni per contrastare la formazione di assembramenti, in particolare nel Centro Storico, a San Lorenzo, a Ponte Milvio, a Rione Monti e a Trastevere

Troppa folla ieri in diverse piazze del centro storico di Roma e nelle zone della movida. Nella notte alcune piazze sono state chiuse in zona Trastevere per evitare assembramenti rischiosi per la diffusione del Covid.