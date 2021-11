Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Torniamo sotto la quota dei mille casi giornalieri, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia". Lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:23 - D'Amato, Lazio torna sotto mille casi, non abbassare guardia

"Torniamo sotto la quota dei mille casi giornalieri, ma non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Il covid colpisce duro e mi ha molto colpito il decesso di un uomo di 51 anni nella provincia di Roma, non vaccinato e fumatore". Lo sottolinea l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. "Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 10% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 64%, il 24% sono seconde dosi e prime dosi al 13%" aggiunge l'assessore che spiega: "Negli hub si puo' accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti". Al momento nel Lazio sono state somministrate 320 mila terze dosi effettuate. "Oltre il 37% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose" dice D'Amato. Continua a essere monitorata la situazione nel comune di Aprilia in provincia di Latina "per l'elevata incidenza dei casi".