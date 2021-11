Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio su un totale di 22.067 test si registrano 595 nuovi casi positivi, 10 decessi, 579 ricoverati (+21), 75 terapie intensive (+5) e 713 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,6%. I casi a Roma sono a quota 250. Superati i 9 milioni di somministrazioni di vaccini con oltre il 93% di adulti con doppia dose e oltre l'87% di over12 con doppia dose. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

7:07 – Nel Lazio 595 contagi su 22mila test

Nel Lazio su 8.650 tamponi molecolari e 13.417 tamponi antigenici per un totale di 22.067 tamponi, si registrano 595 nuovi casi positivi (-272), 10 i decessi (+6) con un recupero di notifiche arretrate, 579 i ricoverati (+21), 75 le terapie intensive (+5) e +713 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,6%. I casi a Roma città sono a quota 250. Nel Lazio superati i 9 milioni di somministrazioni con oltre 93% di adulti in doppia dose e oltre 87% over 12 in doppia dose.