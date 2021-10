Assalto a sede Cgil, arrestato al Gip: Nessuna devastazione o violenza

Ha risposto alle domande del gip e si è difeso Massimo Ursino, 44 anni, il leader palermitano di Forza Nuova arrestato per l'assalto alla sede della Cgil lo scorso 9 ottobre a Roma (GLI ARRESTI). Interrogato dal giudice del Tribunale di Palermo con una rogatoria e difeso dall'avvocato Enrico Sanseverino, Ursino ha negato di avere commesso qualsiasi atto di violenza o devastazione.

Le parole di Ursino

Il 44enne ha detto al giudice di aver preso parte alla manifestazione ma di non aver fatto irruzione nella sede del sindacato scardinando il portone di ingresso per consentire l'accesso di coloro che hanno distrutto i locali. "Non ci sono fotogrammi da cui emerge il contrario", dice l'avvocato Sanseverino. Il leader palermitano di Forza Nuova ha ammesso solo la sua presenza all'interno della Cgil con un megafono - le immagini sono inequivocabili - ma spiega di aver tentato di "invitare i manifestanti a non entrare alla Cgil".

I pm di Roma sono invece convinti del contrario. Ursino avrebbe collaborato "alle iniziative del movimento, offrendo la sua presenza lungo il corteo e indirizzandone la marcia e fornendo il proprio contributo all'irruzione del pomeriggio del 9 ottobre".

L'altro arrestato: "Sono entrato per curiosità"

L'atto istruttorio ha riguardato anche un altro arrestato, Lorenzo Franceschi, 58enne di Arezzo militante di Forza Nuova. "Nella sede della Cgil sono entrato per curiosità. Sono comunque intervenuto per dissuadere il corteo a dirigersi verso corso d'Italia e deviarlo affinché non raggiungesse gli uffici del sindacato", ha detto davanti al gip, nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Ursino e Franceschi sono accusati di devastazione e resistenza, entrambi fattispecie pluriaggravate. I due, rispondendo alle domande del pm Gianfederica Dito, hanno sostenuto che Forza Nuova "non opera più da circa 2 anni e di avere appreso della manifestazione contro il Green pass tramite chat".