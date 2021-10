Imbarcazione pesca affondata nel porto del canale di Fiumicino

Un'imbarcazione tipica da pesca delle vongole e dei cannolicchi è affondata la scorsa notte, all'ormeggio, nel porto canale di Fiumicino. Si tratta della turbosoffiante "Aliseo", lunga circa 13 metri. I militari della Capitaneria di Porto stanno verificando l'eventuale sversamento di inquinanti nel Tevere e svolgendo i primi accertamenti sulle possibili cause.

L'altro episodio

Questo è il secondo episodio del genere, in un mese, che accade nel porto canale della città: lo scorso 20 settembre il motopeschereccio "Maria", a non molta distanza dal punto di ormeggio di quello affondato oggi, era andato a picco all'ormeggio, per un urto in banchina che aveva causato una falla sotto la linea di galleggiamento.