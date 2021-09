Peschereccio semiaffondato nel porto canale di Fiumicino

Un motopeschereccio è semiaffondato la scorsa notte nel porto canale di Fiumicino. È successo intorno alle 4. Era all'ormeggio in banchina. Sul posto si è recato il personale della Capitaneria di porto di Roma che ora sta seguendo le misure di prevenzione per l'inquinamento e il ripristino del galleggiamento. Appena il locale motori sarà ispezionabile si procederà con le verifiche per valutare le cause dell'accaduto.