Giorgio Parisi, la sua scuola di danza si congratula per il Nobel

Il neo vincitore è appassionato di Forrò, ballo di coppia brasiliano. "Grazie di essere parte della nostra 'Familia' - scrive la scuola sui social -. It’s coming Rome! Per chi non lo sapesse la nostra mascotte è il gatto di Schrodinger"

Non solo fisico, ma anche ballerino. Il neo premio Nobel Giorgio Parisi (CHI È) è una appassionato di danza, in particolare del Forrò, un ballo di coppia brasiliano. E proprio dalla sua scuola di danza sono arrivati i complimenti per la vittoria del Nobel.