Clima, Parisi a Sky TG24: "Grande incertezza sul futuro"

"È importante mettere al centro dell’attenzione il fatto che il clima sta cambiando. Siamo in una situazione di estrema incertezza sul futuro o di certezze negative”. A dirlo è Giorgio Parisi , premio Nobel per la Fisica 2021. “La politica è un pochettino in ritardo su ciò che deve essere fatto. La situazione sta peggiorando, abbiamo visto con la pandemia che le misure che servivano sono state prese in ritardo", ha aggiunto Parisi.

"Pandemia affrontata con ritardo in tutti i Paesi occidentali"

leggi anche

Premio Nobel Fisica 2021, vincono Parisi, Manabe e Hasselmann

Parlando dell'emergenza Covid, ma anche della crisi climatica, Parisi ha osservato: "In questi casi bisogna agire velocemente. Nell'affrontare la pandemia, non c'è stato un problema di ritardo solo in Italia nel prendere le misure adatte, ma in tutti i Paesi occidentali". Secondo il Nobel, la spiegazione risiede "nell’animo umano" perché "se uno deve prendere una decisione dolorosa, tende a ritardarla". E "per lo stesso motivo si tarda sul fronte climatico”.