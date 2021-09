Ita, sindacati dopo incontro con Castelli: “Si riapre il confronto”

La manifestazione di Alitalia a Roma

Quest’oggi a piazza San Silvestro, nel cuore di Roma e a due passi da Palazzo Chigi, si è intanto svolta la manifestazione dei lavoratori Alitalia con slogan, striscioni, bandiere sindacali e cori contro il premier Mario Draghi e i vertici di Ita. In particolare, un coro di fischi assordanti ha accolto l'intervento del candidato sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (che era ministro all’Economia quando è partito il progetto Ita), alla manifestazione dei lavoratori Alitalia. I manifestanti hanno urlato:"Buffone, buffone, vattene". In centinaia protestano contro il piano della “newco”, che prevede l'assunzione di sole 2.800 persone, contro i 10.500 lavoratori della vecchia compagnia. Alle 12 è stato previsto anche un intervento del leader della Cgil, Maurizio Landini. Il tutto sotto l'occhio vigile della polizia. Inizialmente prevista sotto la Camera dei deputati, la manifestazione è stata spostata ieri sera dalla questura a piazza San Silvestro.

Segretario nazionale Uiltrasporti: “Crisi drammatica”

"Siamo in questa piazza per far sentire la voce dei lavoratori, che vivono un momento drammatico. Questa è la crisi più dura". Lo ha detto il segretario nazionale della Uiltrasporti, Ivan Viglietti, nel suo intervento alla manifestazione dei lavoratori Alitalia. "È un momento drammatico perché mancano le risposte dal governo, dalle istituzioni e da Ita", ha spiegato il leader sindacale, sottolineando che "non c’è garanzia che gli ammortizzatori sociali vadano oltre il 23 settembre". Per cui "non possiamo lasciare i lavoratori senza lavoro, senza ammortizzatori sociali e senza pensione", ha concluso Viglietti.

Segretario confederale Cisl: “Ad Altavilla nessun mandato da padrone”

"Altavilla non può avere un mandato da padrone di ferriere". Lo ha detto il segretario confederale Cisl, Andrea Cuccello, alla manifestazione dei lavoratori Alitalia, riferendosi al presidente di Ita. "Non può escludere logiche di confronto che sono molto importanti", ha aggiunto il sindacalista, sottolineando che "non ci devono essere esuberi, tutti devono essere caricati a bordo di Ita".