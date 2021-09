Alitalia: condanna Ue per aiuti di Stato illegali, ok alla Newco Ita

L'Antitrust europea condanna il sostegno dato da Roma alla compagnia in crisi nel 2017 e ne ordina il recupero. Un'operazione che sarebbe però impossibile, dal momento che Alitalia non ha soldi. La nuova compagnia non erediterà il debito

Ita è pronta a decollare lasciandosi a terra una zavorra da quasi 1 miliardo di euro. Il via libera alla nuova compagnia aerea che sostituirà Alitalia dovrebbe arrivare da Bruxelles nella giornata del 9 settembre, ma con esso ci sarà anche la pronuncia dell’Antitrust Ue sulla spinosa vicenda degli aiuti di Stato ricevuti dalla ormai ex compagnia di bandiera italiana. I 900 milioni incassati nel 2017 sono infatti aiuti illegali e vanno restituiti, mentre per sapere che ne sarà dei restanti 400 erogati nel 2019 bisognerà attendere ancora. La notizia è stata anticipata dal Financial Times e confermata dal Corriere delle Sera che ha citato due fonti istituzionali secondo cui il governo è stato informato mercoledì 8 settembre della doppia decisione.