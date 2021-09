Ita, mancato accordo con i sindacati. Protesta sulla Roma-Fiumicino

Al termine dell’incontro odierno non è stato trovato l’accordo tra Ita e i sindacati sulla trattativa. Lo riferisce la compagnia aerea in una nota. "Il Presidente di ITA Alfredo Altavilla - si legge - esprime il rincrescimento per l'impossibilità di arrivare ad un accordo, motivata dal perdurare di pregiudiziali puramente formali che nulla hanno a che fare con il merito e la bontà del progetto relativo alla nascita di ITA e che rispecchiano consuetudini e linguaggi non più attuali”. Intanto, l’azienda “conferma l'intenzione di procedere all'assunzione delle 2.800 persone attraverso l'applicazione di un regolamento aziendale".

La protesta

leggi anche

I sindacati di Alitalia vogliono la cassa integrazione fino al 2025

Mentre l'incontro tra le parti era ancora in corso, diversi lavoratori Alitalia hanno bloccato il traffico sulla Roma-Fiumicino, procedendo in auto a passo d'uomo in corteo in direzione dell'Eur, sotto la sede di Ita, dove si era già radunato un centinaio di persone, con slogan e bandiere. Al presidio è stato acceso anche un fumogeno. La polizia che presidia la sede della compagnia è in assetto anti-sommossa con scudi e manganelli

Le assemblee

Da ieri si susseguono, all'aeroporto di Fiumicino, le assemblee dei lavoratori Alitalia indette dai vari sindacati di categoria contro il piano Ita. Questo l'ordine del giorno dell'incontro odierno: la richiesta della proroga della Cigs fino al 2025; un confronto sulla definizione del bando di gara maintenance e handling; la tutela occupazionale dei lavoratori aviation, maintenance e handling e i ritardi per quanto riguarda l'erogazione del Fondo di solidarietà del trasporto aereo (Fsta).