Roma, Michetti e Meloni fanno il caffè ai clienti di un bar. VIDEO

Il siparietto è andato in scena oggi in un locale del quartiere Tiburtina, dove il candidato sindaco per il centrodestra nella Capitale e la leader di Fratelli d’Italia si sono fermati durante il loro giro di incontri

Enrico Michetti e Giorgia Meloni baristi per un giorno. Il siparietto è andato in scena oggi in un bar del quartiere Tiburtina, dove il candidato sindaco per il centrodestra a Roma e la leader di Fratelli d’Italia si sono fermati durante il loro giro di incontri e, andati dietro al bancone, hanno fatto il caffè ai clienti del locale. Al termine del tour odierno, Michetti ha voluto ringraziare Meloni per "il suo sostegno e appoggio”.