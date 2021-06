Elezioni, Michetti a Sky TG24: Serve riforma su responsabilità sindaci

Così il candidato sindaco di centrodestra della Capitale: “Il sindaco nel suo territorio ha più poteri del presidente del Consiglio, ma ha anche tante responsabilità talvolta su cose che non ha magari affrontato in maniera diretta”

"Il sindaco nel suo territorio ha più poteri del presidente del Consiglio, ma ha anche tante responsabilità talvolta su cose che non ha magari affrontato in maniera diretta. Queste responsabilità andrebbero riviste con una riforma di carattere nazionale". Lo ha detto Enrico Michetti, candidato sindaco di Roma del centrodestra, intervistato su SkyTg24, interpellato in merito alla difficoltà di trovare candidati sindaco.