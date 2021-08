Covid Ostia, assembramenti e discoteca non autorizzata: chiuso locale

I controlli nel fine settimana

approfondimento

Covid, alcol a minori e 500 persone che ballano: chiuso locale a Ostia

Questa operazione delle forze dell’ordine si è svolta durante i controlli del weekend i della polizia locale per il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica e per contrastare comportamenti illeciti su strada o legati a vendita e consumo irregolare di alcolici.

Sempre ad Ostia sono stati chiusi due minimarket per vendita di alcolici oltre l'orario consentito. Ulteriori controlli hanno interessato diversi quartieri della Capitale, tra cui le piazze e le zone maggiormente interessate dal fenomeno della "movida", con le pattuglie impegnate per alcune ore a piazza del Popolo per una manifestazione. Particolare attenzione al rispetto dei limiti per la vendita e la somministrazione di alcolici oltre l'orario consentito, alla sicurezza stradale e all'abusivismo commerciale. Un centinaio i veicoli controllati e 5 le persone fermate per accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul territorio nazionale, con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale per aver tentato di sottrarsi ai controlli da parte degli agenti. Oltre 100 gli articoli posti sotto sequestro a seguito di accertamenti mirati a contrasto dell'abusivismo commerciale. Una ventina invece le persone sanzionate per consumo e somministrazione irregolare di alcolici.