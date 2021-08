Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Su oltre 4 mila tamponi nel Lazio e quasi 12 mila antigenici per un totale di quasi 16 mila test, si registrano 447 casi positivi (-100), sono 106 casi in meno rispetto a sabato 21 agosto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:19 - Covid: nel Lazio 447 casi, "stabile pressione su ospedali"

Su oltre 4 mila tamponi nel Lazio e quasi 12 mila antigenici per un totale di quasi 16 mila test, si registrano 447 casi positivi (-100), sono 106 casi in meno rispetto a sabato 21 agosto, 2 i decessi, 457 i ricoverati (-31), 71 le terapie intensive (+1), 611 i guariti. Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9%. I casi a Roma città sono a quota 183. Stabile la pressione ospedaliera, Lazio a rischio basso". D'Amato ha poi ricordato che dal 1° settembre "oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione".