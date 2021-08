Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nel Lazio si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 (dato invariato rispetto al giorno precedente), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:21 - Covid: Lazio; 553 nuovi casi. D'Amato, chi torna si vaccini

Nel Lazio si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 (dato invariato), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234. E' quanto afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. D'Amato ha ricordato che per il Lazio il "rischio è basso: rivolgo un invito a chi torna dalle vacanze e non si è ancora vaccinato affinché effettui la prenotazione, la disponibilità é immediata".