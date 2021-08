Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"La prossima settimana sarà decisiva per la vaccinazione dei ragazzi, anche senza prenotazione, per presentarsi all'inizio dell'anno scolastico con le due dosi effettuate". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

I carabinieri della stazione di Rignano Flaminio, in collaborazione con i militari del Nas di Roma, hanno denunciato a piede libero un 39enne con precedenti e una donna di 72 anni con l'accusa di tentata frode in commercio di tamponi rapidi per l'individuazione Covid-19. I due avevano allestito, in un capannone a Monte Casale di proprietà della 72enne, un opificio abusivo, privo di qualsiasi autorizzazione igienico-sanitaria, al cui interno erano state impiegate, in modo del tutto irregolare, 38 persone, tutte italiane e quattro delle quali minorenni, incaricate di sostituire la confezione originale e relativo foglietto illustrativo, dei tamponi rapidi Covid-19, vendibili esclusivamente nei Paesi Bassi, con altri in lingua italiana. Nel corso del controllo, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 17.750 kit completi di tamponi nasali in confezione originale, destinati al mercato estero, 12.500 kit completi di tamponi nasali, con indicazioni anche in lingua italiana, quindi già artefatti e 138 sacchi di plastica per rifiuti condominiali contenenti scatole e foglietti illustrativi in lingua inglese, destinati alla distruzione. Inoltre, il 39enne e una terza persona - un romano di 44 anni - sono stati denunciati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tutto il materiale è stato sequestrato. Inoltre, i militari hanno anche contestato il mancato rispetto della normativa per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 ai lavoratori trovati nel capannone (assenza di mascherine, gel igienizzanti, fogli informativi).

Nel Lazio si registrano 454 nuovi casi positivi (-99) e sono zero i decessi nelle ultime 24 ore (-8). I ricoverati sono 506 (-22), le terapie intensive sono 69 (+1), i guariti sono 576. I casi a Roma città sono a quota 195. "Il Lazio è tra le regioni europee con la più alta copertura vaccinale rispetto alla popolazione. Voglio rinnovare l'appello a chi rientra dalle vacanze e non si è ancora vaccinato a prenotarsi. La prossima settimana sarà decisiva per la vaccinazione dei ragazzi, anche senza prenotazione, per presentarsi all'inizio dell'anno scolastico con le due dosi effettuate". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.