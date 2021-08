Covid, a Ostia in 2500 in stabilimento balneare anziché 230: chiuso

Circa 2500 persone presenti a fronte delle 230 dichiarate: è quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato di Ostia, in collaborazione con la polizia locale di Roma, in un noto stabilimento balneare. I clienti del lido inoltre non rispettavano le norme sul distanziamento previste dalle misure anti-Covid. Per questi motivi uno dei soci del locale, presente al momento del controllo, è stato sanzionato, mentre l'area dedicata all'intrattenimento musicale è stata chiusa per 5 giorni con l'apposizione dei sigilli. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I controlli sul litorale

I controlli sono poi proseguiti anche nelle zone di piazza Magellano, piazza dei Ravennati, Piazza Anco Marzio, piazza Tor San Michele, piazzale Colombo, porto commerciale e lungomare. In tutto sono state 500 le persone controllate e 190 i veicoli.