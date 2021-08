Gaia Servadio, la giornalista e scrittrice morta a 83 anni

Come reporter aveva seguito la guerra dei Sei Giorni in Israele. Ha scritto per La Stampa, il Corriere della Sera, il Times e l’Observer, e girato documentari per la Rai e per la Bbc

Si è spenta la notte scorsa a Roma, dove si trovava da qualche tempo, la giornalista e scrittrice Gaia Servadio. Lo riporta La Repubblica. Servadio, 83 anni, da oltre mezzo secolo risiedeva a Londra.

Come reporter aveva seguito la guerra dei Sei Giorni in Israele. Ha scritto per La Stampa, il Corriere della Sera, il Times e l’Observer, e girato documentari per la Rai e per la Bbc. Dal matrimonio con lo storico britannico William Mostyn-Owen sono nati Owen, Orlando e Allegra, poi diventata la prima moglie dell’attuale primo ministro Boris Johnson. Il suo primo romanzo, 'Tanto gentile e tanto onesta', è del 1967 ed è stato tradotto in otto lingue. È stata inoltre insignita del titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica dal presidente Sandro Pertini e di quello di Commendatore dal presidente Giorgio Napolitano.