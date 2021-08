Afghanistan: atterrato a Fiumicino volo con 194 profughi

La Difesa in quattro giorni è riuscita a evacuare già 600 afghani: un lavoro svolto in collaborazione con i ministeri degli Esteri e degli Interni

Il velivolo dell'Aeronautica militare con a bordo 194 passeggeri di nazionalità afghana evacuati, proveniente dal Kuwait dopo il trasferimento da Kabul, è atterrato all'aeroporto Fiumicino nella notte intorno alle 00:50. Così come avvenuto per l'arrivo di tutti gli altri profughi afghani giunti nei giorni scorsi, dopo lo sbarco viene effettuata la procedura di profilassi sanitaria anti Covid-19, che si svolgerà all'interno del Terminal 5: un'area decentrata rispetto alle altre aerostazioni, sempre sotto stretta sorveglianza dalle forze dell'ordine. (IL REPORTAGE SU CHI È RIMASTO A JALALABAD - E DAI LUOGHI IN CUI FU UCCISA MALALA MAIWAND)

Evacuati 600 afghani in quattro giorni

Si tratta del quarto volo arrivato in Italia nell'ambito del ponte aereo predisposto dalla Difesa. Nella notte altri due aerei C130J sono decollati dal Kuwait per Kabul. Successivamente le persone evacuate saranno trasferite dal Kuwait in Italia con un più capiente KC767 nella giornata di oggi. La Difesa in quattro giorni è riuscita a evacuare già 600 afghani: un lavoro svolto in collaborazione con i ministeri degli Esteri e degli Interni. (GLI AGGIORNAMENTI SULL'AFGHANISTAN LIVE - LO SPECIALE - TUTTI I VIDEO)