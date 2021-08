Afghanistan, in arrivo oggi a Fiumicino volo con 202 persone

Le procedure all'arrivo

Una volta atterrati, i passeggeri verranno sottoposti alla profilassi sanitaria anti Covid che si svolgerà, come già accaduto in occasione degli altri voli giunti tra lunedì e mercoledì al Leonardo da Vinci, all’interno del Terminal 5, decentrato rispetto agli altri. Dopo di che, gli afghani lasceranno lo scalo romano a bordo di pullman dell'Esercito, peraltro già parcheggiati sul piazzale antistante l'ingresso del Terminal, per essere trasferiti in apposite strutture individuate a loro dedicate.

Nella giornata di ieri, il console italiano a Kabul, Tommaso Claudi (L'INTERVISTA), ha comunicato all’ANSA che anche lo staff completo della fondazione Veronesi è stato fatto entrare nell’aeroporto della capitale afghana, da dove verrà rimpatriato.