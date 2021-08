Attacco hacker, D’Amato: entro 72 ore ripristino prenotazione vaccini

Così l'assessore regionale alla Sanità: "Le somministrazioni in questi giorni non si sono mai interrotte, secondo le prenotazioni precedenti che erano state prese, per cui non c’è mai stata l’interruzione della campagna vaccinale"

“Entro 72 ore verranno ripristinate le funzionalità per le nuove prenotazioni di vaccino, con le medesime modalità di prima. È in corso una trasmigrazione e la deadline è quella delle 72 ore”. Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, parlando a Sky TG24 degli effetti dell’ attacco hacker che da domenica ha colpito il Centro Elaborazione Dati della Regione ( COS'È IL RANSOMWARE - I TEMPI DI RIPRISTINO - I PRECEDENTI ). “Le somministrazioni in questi giorni non si sono mai interrotte, secondo le prenotazioni precedenti che erano state prese, per cui non c’è mai stata l’interruzione della campagna vaccinale”, ha aggiunto.

Green pass e tamponi

L'assessore ha poi spiegato che "tutti i servizi di natura ospedaliera, le degenze, le emergenze e urgenze delle reti tempo-dipendenti sono funzionanti", così come "118, 112, i Pronto Soccorso, la rete trasfusionale. Al momento sono sospese le prenotazioni per la specialistica ambulatoriale e i pagamenti del ticket, anche qui contiamo che vengano riprese in questa settimana". Per quanto riguarda invece il Green Pass, D’Amato ha fatto sapere che “chi fa le vaccinazioni in questi giorni lo riceverà con le consuete modalità dal ministero della Salute, potremmo avere un ritardo di 12 ore perché i flussi in questo momento viaggiano anche su supporti cartacei. Per coloro che faranno i tamponi nelle reti delle farmacie o qualsiasi altra struttura - ha proseguito - abbiamo dato accesso al sistema della Tessera Sanitaria nazionale, per cui il risultato andrà direttamente su quel sistema, a cui hanno accesso tutte le farmacie, i medici di Medicina Generale e le Asl, per cui non ci sarà anche qui nessuna difficoltà", ha concluso D'Amato.