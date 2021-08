Attacco hacker Centro dati Lazio, l'esperto: “Giorni per ripristino”

Tempi di ripristino ancora lunghi, “il Centro elaborazione dati del Lazio potrebbe rimanere inservibile anche per qualche altro giorno”, afferma Riccardo Meggiato, esperto di Cyber security, a Sky TG24. “Dipende ovviamente dal tipo di strutture che sono state costruite attorno al Centro, per esempio un sistema di backup efficiente: se non fosse disponibile ci si potrebbe impiegare anche una settimana. Poi dipende se decidono o meno di pagare il riscatto oppure di ripristinare le copie di riserva”, ha aggiunto l'informatico parlando dell'attacco hacker, partito dall’estero, contro il Centro Elaborazione Dati della Regione Lazio in corso da ieri e che ha causato il blocco delle prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid.