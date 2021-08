Attacco hacker al Ced del Lazio, oggi audizione Lamorgese al Copasir

Convocato per domani, invece, il direttore del Dis, Elisabetta Belloni. Intanto, restano sospese le prenotazioni dei vaccini, così come quelle delle altre prestazioni sanitarie attraverso le piattaforme Cup e Recup. Stando a quanto emerso, l'azione sarebbe partita da qualche Paese dell’Est. Il presidente Zingaretti fa sapere che non c’è stata alcuna richiesta di riscatto ma ha parlato di un "attacco terroristico"

È stato convocato per le 13 di oggi, martedì 3 agosto, il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica per l’audizione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che riferirà anche in merito al grave attacco hacker contro il Centro Elaborazione Dati della Regione Lazio che, tra le altre cose, ha comportato il blocco delle prenotazioni e rallentamenti nelle procedure di vaccinazione da domenica ( COS'È IL RANSOMWARE - I TEMPI DI RIPRISTINO - I PRECEDENTI ). L'audizione del ministro Lamorgese era già prevista e sarebbe dovuta essere l'ultima prima della pausa estiva. Oltre alla titolare del Viminale, il Comitato "ha però ritenuto necessario svolgere anche un'audizione del direttore del Dis - Elisabetta Belloni - per avere ulteriori elementi in merito al grave attacco hacker, tutt'ora in corso, che ha colpito la Regione Lazio con gravi conseguenze sulla profilassi vaccinale e in generale sui servizi pubblici”, sottolinea una nota della della presidenza del Copasir. Quest'ultima audizione si terrà domani.

Ritardi nel rilascio dei Green Pass

leggi anche

Attacco hacker Centro dati Lazio, l'esperto: “Giorni per ripristino”

Intanto, a causa dell’attacco hacker e del conseguente blocco dei servizi, si stanno verificando rallentamenti nelle procedure di vaccinazione legati all'inserimento manuale dei dati e nel rilascio dei Green Pass, oltre alla sospensione delle prenotazioni non solo per il vaccino anti-Covid, ma anche per tutte le prestazioni attraverso le piattaforme Cup e Recup. In ogni caso, rimangono aperte le modalità di prenotazione dai medici di famiglia e dai pediatri di libera scelta, così come restano operativi i sistemi informatici delle reti dell'emergenza 112 e 118 e il sistema trasfusionale del sangue. "Se si voleva colpire la campagna vaccinale il sistema ha reagito. Non c'è stata alcuna interruzione e proseguirà nei prossimi giorni”, ha assicurato l'assessore regionale Alessio D’Amato. "Una difficoltà seria riguarda le nuove prenotazioni di specialistica ambulatoriale attraverso Cup e Recup - ha aggiunto l'assessore -. Laziocrea sta lavorando per garantire il ripristino della funzionalità entro la metà del mese".

Azione partita dall’estero. Zingaretti: “Attacco terroristico”

Stando a quanto emerso finora, l’attacco hacker contro il Ced sarebbe partito dall'estero e realizzato da criminali esperti che molto probabilmente hanno agito da qualche Paese dell’Est. "Stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi di stampo terroristico. Il Lazio è vittima di un'offensiva criminosa, la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale", ha dichiarato ieri il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la conferenza stampa per fare il punto sulla situazione. "Non conosciamo la matrice dell'attacco e tutte le ipotesi sulla matrice sono al vaglio degli investigatori", ha aggiunto il governatore, chiarendo poi che "non è stata formalizzata alcuna richiesta di riscatto rispetto a quanto è avvenuto".

Secondo fonti qualificate della sicurezza, i pirati informatici non avrebbero avuto accesso alla storia sanitaria dei milioni di cittadini che sono inseriti nel database del sistema sanitario regionale, ma avrebbero colpito solo il sistema prenotazioni Cup e quello delle prenotazioni vaccinali.