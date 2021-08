Attacco hacker con ransomware a regione Lazio, i precedenti in Europa

Nel 2017 uno dei più noti ransomware, il ' WannaCry ", con oltre 230.000 computer infettati in 150 paesi, prese di mira i sistemi informatici di aziende e istituzioni e, tra gli altri, il National Health Service, sistema sanitario nazionale del Regno Unito. In questo caso l'attacco si diffuse nei computer che funzionavano con il sistema operativo Windows attraverso l'invio di semplici mail. Il sistema sanitario britannico subì danni per 92 milioni di sterline, con ben 19.000 appuntamenti medici cancellati.

A maggio bloccati i sistemi informatici dell'Health service executive in Irlanda

approfondimento

Lazio, attacco hacker partito dall’estero

Lo scorso maggio un attacco ransomware ha bloccato tutti i sistemi informatici dell'Health service executive dell'Irlanda. Anche in questo caso, come per la Regione Lazio, sono state bloccate le prenotazioni legate alla campagna vaccinale e altri servizi sanitari come le prenotazioni di visite mediche. Responsabile dell'attacco sarebbe un gruppo hacker che si ipotizza sia dell'est Europa e che avrebbe chiesto un riscatto di 16 milioni di dollari con la minaccia, inoltre, di diffondere tutti i dati sensibili rubati nel dark web se il pagamento non venisse portato a termine.

Gli episodi in Germania

A inizio luglio, in Germania un ransomware ha attaccato i sistemi informatici dell'amministrazione distrettuale orientale del Paese, quello di Anhalt-Bitterfeld, che ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza. L'attacco hacker ha mandato in tilt i servizi per i cittadini oltre ad aver violato tutti i dati sensibili. Sempre in Germania lo scorso settembre un attacco ransomware ha bloccato l'ospedale universitario di Dusseldorf provocando lo stop dei ricoveri. Una donna, colta da un malore e trasferita in un'altra località per le cure a causa del blocco informatico, è poi morta e per questo è considerata la prima vittima di un attacco hacker.