Green Pass, dal 6 agosto obbligatorio per i Musei Vaticani

Green Pass obbligatorio dal 6 agosto anche ai Musei Vaticani, uno dei top five poli museali al mondo. "A partire da venerdì 6 agosto e sino a diversa disposizione - si legge in una nota sul sito dei Musei - , l'accesso ai Musei Vaticani e a tutte le aree di loro pertinenza sarà consentito soltanto a quanti siano in possesso di una Certificazione verde Covid 19 (o equivalente). Il personale preposto ai controlli potrà richiedere, oltre all'esibizione del certificato in formato digitale o cartaceo, il documento di identità della persona".