Caso pm Milano: oggi udienza al Csm su richiesta trasferimento Storari

Comincerà in ritardo rispetto all'orario di convocazione, che era prevista per le 14, l'udienza in cui la Sezione disciplinare del Csm deve esprimersi sulla richiesta del pg della Cassazione Giovanni Salvi di trasferire in via cautelare da Milano e dalle sue funzioni il pm Paolo Storari per la vicenda dei verbali dell'avvocato Piero Amara. L'udienza non potrà iniziare prima delle 15,30, e forse anche più tardi.

Il motivo del ritardo dell’udienza

La ragione è che è due dei componenti del collegio chiamato a giudicare Storari sono impegnati in un altro procedimento disciplinare appena cominciato. Si tratta di quello a carico dei cinque ex togati del Csm che parteciparono il 9 maggio del 2019 alla famosa riunione notturna all'hotel Champagne, in cui secondo l'accusa, "pianificarono" con Luca Palamara, e i parlamentari Luca Lotti e Cosimo Ferri la nomina del procuratore di Roma. È appena cominciata la requisitoria dei rappresentanti della procura generale, Simone Perilli e Pietro Gaeta, che hanno annunciato che parleranno ciascuno due ore.