Covid Roma, focolaio dopo partita Italia-Belgio: 91 contagiati

Le persone coinvolte avevano assistito allla gara tra Italia e Belgio del 2 luglio in un pub in zona Monteverde. Lo ha reso noto l'Asl Roma 3

Novantuno persone sono risultate positive al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - L'EMERGENZA NEL LAZIO) dopo aver assistito allla partita dei campionati Europei di calcio tra Italia e Belgio in un pub a Roma, nella zona di Monteverde. Lo ha reso noto l'Asl Roma 3.

Il focolaio

In base ai dati dell'Asl in due settimane il dato è passato da 16 contagiati agli oltre novanta di oggi, di cui 13 secondari (amici e familiari degli avventori o dipendenti). Il range di età del cluster si attesta tra i 14 e i 60 anni. L'età media dei contagiati è di 21 anni. Dal monitoraggio effettuato sul territorio, emergono 16 casi confermati per un cluster in un altro locale a Ostia.