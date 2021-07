Morte figlia di Carlo Urbani, eroe Sars: notificata misura in carcere

Un'ordinanza di custodia cautelare per omicidio è stata notificata dalla Polizia nel carcere di Regina Coeli a un detenuto siriano di 64 anni, che aveva ospitato in casa Maddalena Urbani, figlia del medico-eroe che isolò la Sars (CHI ERA CARLO URBANI), prima della morte della ragazza avvenuta il 27 marzo 2021 per un mix di droghe. All'uomo, che si trova in carcere per spaccio di eroina, viene contestato "il dolo eventuale, consistente - spiega la questura di Roma - nell'aver accettato di non chiamare direttamente i soccorsi, facendo intervenire delle persone non qualificate che avevano cercato, senza alcun esito, di salvare la Urbani".