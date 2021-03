Chi era Carlo Urbani, il medico coraggioso che identificò la Sars

Scopritore della sindrome respiratoria acuta grave, e vittima della malattia stessa, è morto il 29 marzo del 2003, a Bangkok. Quasi 18 anni dopo, a pochi giorni dall’anniversario della morte del padre, la figlia più piccola, Maddalena è stata trovata senza vita, in un appartamento a Roma Condividi:

Medico coraggioso, scopritore della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave, e vittima della malattia stessa. Sono passati 18 anni da quando Carlo Urbani è morto a Bangkok, mentre era ricoverato in ospedale dopo aver contratto la sindrome in Vietnam. Era il 29 marzo del 2003. Quasi 18 anni dopo, a pochi giorni dall’anniversario della morte del padre, la figlia più piccola del medico, Maddalena, 20 anni, è stata trovata senza vita, in un appartamento a Roma. A dare l’allarme, poco dopo le 13 del 27 marzo, il padrone di casa: un trafficante di droga siriano, di 62 anni, costretto ai domiciliari fino a settembre. L’ipotesi è quella che la giovane sia morta per overdose.

Gli inizi della carriera come medico approfondimento Covid, Ebola, Zika: le 20 epidemie e pandemie monitorate dall'Oms Carlo Urbani è il medico simbolo della lotta contro la Sars. Come si legge sul sito della fondazione a lui dedicata, era nato a Castelplanio, in provincia di Ancona, il 19 ottobre 1956. Già da giovane si dedica ai più bisognosi e sceglie gli studi di Medicina e la specializzazione in malattie infettive. Dopo la laurea, lavora come medico di base, poi diventa aiuto nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Macerata, dove rimane per 10 anni. Nel frattempo si sposa con Giuliana Chiorrini. Insieme hanno tre figli: Tommaso, Luca e Maddalena.

L’esperienza con Medici senza frontiere e l’Oms Con altri medici organizza, dal 1988, dei viaggi in Africa centrale, per portare aiuto ai villaggi meno raggiungibili. Nel 1996 entra a fare parte dell’organizzazione Médecins Sans Frontières e parte insieme alla sua famiglia per la Cambogia, dove si impegna in un progetto per il controllo della schistosomiasi, una malattia parassitaria intestinale. Nella sua veste di consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per le malattie parassitarie, ha l’opportunità di ribadire ulteriormente che la causa primaria del diffondersi delle malattie è la povertà. Nell’aprile del 1999 viene eletto presidente di Msf Italia. Partecipa inoltre alla delegazione che ritira il premio Nobel per la pace assegnato all’organizzazione.